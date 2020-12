COVID-19 sigue ‘atacando a los hogares latinos’ en California

Read this story in English here.

En una pequeña reunión a mediados de junio, Monse Villarreal celebró su graduación universitaria en la casa de su familia en Sacramento. La ceremonia de graduación se había vuelto virtual debido a la pandemia de COVID-19.

Como la primera persona de casa en graduarse de la universidad, era importante que la joven de 22 años marcara el hito con sus seres queridos.

Pero más de dos semanas después de la reunión, su abuela, Hermelinda Ruiz, tuvo problemas para respirar y dolor en el pecho.

La fiesta de graduación fue la última vez que vio a su abuela con vida.

Ocho meses después de la crisis de salud mundial, la pandemia de COVID-19 no muestra signos de desaceleración en las comunidades latinas de California.

Ha infectado a más de medio millón de latinos en el estado y mató a más de 9,000, según muestran los datos de salud pública.

“Siento que ahora más que nunca, que no nos están escuchando, y mucha gente simplemente se está perdiendo,” dijo Villarreal.

En California, los latinos representan alrededor del 40% de la población, pero representan el 59% de los casos de COVID-19 y el 48.5% de las muertes relacionadas con el virus.

“Todavía ha sido un gran desafío,” dijo el concejal de la ciudad de Sacramento, Eric Guerra, acerca de detener la propagación del virus en la comunidad. “Cuando miras quiénes son la mayoría de los trabajadores esenciales que todavía están ahí afuera, expuestos y no pueden trabajar desde casa, son en general latinos.”

En el Condado de Sacramento, donde las tasas de COVID-19 están aumentando, el virus ha infectado a más de 7,000 latinos, que en general representan el 30% de los casos y el 23.6% de la población.

Guerra teme que las próximas vacaciones generen un aumento en esos números.

“Va a haber un fuerte impulso de reunirse con las familias,” dijo. “Eso es parte de nuestra cultura, pero queremos recordarle a la gente que, una vez más, si amamos a nuestras familias, debemos tomar este tiempo para tomar todas las precauciones para no propagar el virus.”

En un seminario web reciente de dos horas organizado por el Caucus Legislativo Latino de California, los expertos proporcionaron una actualización sobre cómo les está yendo a las comunidades latinas en medio de la pandemia.

“Está atacando a los hogares latinos,” dijo el Dr. David E. Hayes-Bautista, director del Centro para el Estudio de la Salud y la Cultura Latina de la Universidad de California en Los Ángeles.

No ayuda, dijo, que los latinos tienen el doble de probabilidades de no tener seguro que otros grupos y muchos ganan salarios bajos, lo que los obliga a trabajar en varios trabajos.

Aproximadamente el 12% de los latinos de California no tienen seguro, según un informe del California Latino Economic Institute.

La escasez de médicos latinos de habla hispana en California también se suma al problema, dijo.

Ana Padilla, directora ejecutiva del Centro Comunitario y Laboral de la Universidad de California, Merced, dijo que el cumplimiento de los latinos con los mandatos de COVID-19 no es diferente al de los no latinos, citando un estudio de UC Merced.

Sin embargo, los latinos en California han experimentado un mayor número de muertes durante la pandemia que cualquier otro grupo, dijo. Las muertes entre los latinos de California son un 36% más altas este año que el año pasado. Entre los californianos blancos, las muertes han aumentado en aproximadamente un 6% en comparación con 2019.

“El virus se está propagando en ocupaciones donde encontramos trabajadores desfavorecidos,” dijo Padilla sobre los trabajadores agrícolas y empacadoras de carne en el Valle Central. “Donde encontramos trabajadores desfavorecidos, encontramos trabajadores que temen denunciar violaciones en el lugar de trabajo, la salud y la seguridad ... si queremos mitigar con éxito la propagación del virus, debemos apoyar y proteger a los trabajadores para que puedan presentarse y denunciar situaciones de inseguridad condiciones sin temor a represalias.”

El Condado de Los Ángeles, por ejemplo, ha registrado 36,657 casos de coronavirus entre los blancos. Los estadounidenses de origen asiático y los negros en el condado representan 13,277 y 12,159 casos de COVID-19, respectivamente, según muestran los datos del condado. Los latinos representan 158,474 casos.

Norma Galindo, la hija de Ruiz, no cree que la fiesta de graduación haya sido la fuente de la infección de su madre de 67 años. Ella cree que su madre contrajo el virus a través de un pariente que la visitó fuera del país.

Cuando la enfermedad de Ruiz no mostró mejoría, fue trasladada al hospital en una ambulancia y se le puso un ventilador.

“Estaba realmente enferma en ese momento,” dijo Villarreal sobre su abuela, “desde el principio hasta el final.”

Ruiz pasó 45 días intubado en un hospital de Sacramento antes de morir el 24 de agosto, dijo Galindo.

“Es muy difícil ver a tu mamá sufrir y estar conectada a un ventilador,” dijo Galindo en español. “Es difícil, es impactante.”

Galindo dijo que es injusto que Ruiz no haya recibido el tipo de atención que se le dio al presidente Donald J. Trump cuando se enfermó de COVID-19.

Después de que la enfermedad de su madre fuera confirmada como COVID-19, Galindo, su esposo y dos de sus hijas, de 7 y 18 años, también dieron positivo por el virus. No sabe si su familia contrajo el virus a través de su madre.

Además de perder el sentido del gusto y el olfato, Galindo dijo que sus síntomas eran leves. Desde que se recuperó, ella y su esposo continúan trabajando. Galindo trabaja preparando comidas en una escuela secundaria local y su esposo trabaja como cocinero en un restaurante.

“La exposición todavía está ahí cuando no pueden trabajar desde casa,” dijo Guerra. “Nos recuerda que, si bien nuestro esfuerzo fue bueno para ayudar a frenar la propagación a mediados del verano, la necesidad es mucho mayor de lo que esperábamos. Tenemos que hacerlo aún más.”

