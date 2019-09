Names of California boat fire victims released

The Santa Barbara County Sheriff's Office on Thursday said it has identified all 34 people killed in a scuba diving boat fire off the Southern California coast. They are:

— Carol Diana Adamic, 60, of Santa Cruz, California

— Juha Pekka Ahopelto, 50, Sunnyvale, California

— Neal Gustav Baltz, 42, Phoenix, Arizona

— Patricia Ann Beitzinger, 48, Chandler, Arizona

— Vaidehi Campbell, 41, Felton, California

— Raymond "Scott" Chan, 59, Los Altos, California

— Kendra Chan, 26, Oxnard, California

— Adrian Dahood-Fritz, 40, Sacramento, California

— Justin Carroll Dignam, 58, Anaheim, California

— Berenice Felipe, 16, Santa Cruz, California

— Lisa Fiedler, 52, Mill Valley, California

— Kristina "Kristy" Finstad, 41, Santa Cruz, California

— Andrew Fritz, 40, Sacramento, California

— Daniel Garcia, 46, Berkeley, California

— Marybeth Guiney, 51, Santa Monica, California

— Yuko Hatano, 39, San Jose, California

— Yulia Krashennaya, 40, Berkeley, California

— Alexandra Kurtz, 26, Santa Barbara, California

— Xiang Lin, 45, Fremont, California

— Caroline McLaughlin, 35, Oakland, California

— Charles McIlvain, 44, Santa Monica, California

— Kaustubh Nirmal, 33, Stamford, Connecticut

— Sanjeeri Deopujari, 31, Stamford, Connecticut

— Angela Rose Quitasol, 28, Stockton, California

— Evan Michel Quitasol, 37, Stockton, California

— Nicole Storm Quitasol, 31, of Imperial Beach, California

— Michael Quitasol, 62, Stockton, California

— Steven Salika, 55, Santa Cruz, California

— Tia Salika-Adamic, 17, Santa Cruz, California

— Sumil Sandhu, 45, Half Moon Bay, California

— Fernisa Sison, 57, Stockton, California

— Ted Strom, 62, Germantown, Tennessee

— Kristian Takvam, 34, San Francisco, California

— Wei Tan, 26, Goleta, California